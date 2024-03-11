Европе грозят катастрофические последствия изменения климата

Экстремальная жара, засуха, лесные пожары и наводнения, наблюдавшиеся в последние годы, усугубятся в Европе даже при оптимистических сценариях глобального потепления и повлияют на условия жизни на всем континенте, говорится в новом докладе Европейского агентства по окружающей среде (EEA), опубликованном в понедельник, 11 марта.

Последствия могут быть "катастрофическими", если не будут приняты срочные меры, предупреждают авторы первого общеевропейского анализа рисков, связанных с изменениями климата. Всего они перечисляют 36 угроз, 21 из которых требует немедленных действий, а восемь обозначены как "особенно неотложные".

Европа нагревается быстрее других континентов