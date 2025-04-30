Европе будет сложно собрать 25 тысяч миротворцев для Украины

По этой информации, глава штаба обороны Великобритании Тони Радакин спросил коллег из других европейских стран о возможности формирования 64-тысячного контингента для отправки в Украину в случае заключения мирного соглашения. В начале апреля он указал, что Лондон готов отправить до 10 тысяч военных .

Европе будет сложно сформировать даже 25-тысячный контингент в качестве „сил сдерживания“ в Украине, поскольку армии европейских стран недоукомплектованы и недофинансированы. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщила The Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями министров обороны и военными начальниками европейских государств касательно планов создания миротворческого контингента „коалиции желающих“.

Затем дискуссии продолжились в более узком кругу, где союзники были более откровенны, отмечает издание. Они ясно дали понять министру обороны Великобритании Джону Хили, что в течение двух лет с учетом ротации в миротворческих силах такй численности пришлось бы задействовать в общей сложности 256 тысяч солдат.

Однако на последующих встречах министры обороны со всей Европы заявили, что „нет никаких шансов“ достичь такого числа и даже формирование 25-тысячного контингента потребует „совместных усилий“, отмечает далее издание, ссылаясь на собеседника, знакомого с обсуждениями в Брюсселе.

При этом министр обороны Литвы Довиле Шакалене на этой встрече сделала „очень резкие и вдохновляющие“ заявления, напомнив о российской армии численностью 800 тысяч человек. По ее словам, если Европа не сможет собрать даже 64 тысячи солдат, она распишется в своей слабости.

Польша, Испания и Италия отказываются отправлять солдат

По информации The Times, Эстония и Финляндия выразили обеспокоенность в связи с ослаблением собственной пограничной обороны в случае отправки военных в Украину, а Польша , Испания и Италия ясно дали понять, что не будут участвовать в этой инициативе.