Европарламент: Венгрия не может председательствовать в ЕС

Европейский парламент осуждает "преднамеренные, постоянные и систематические" действия Будапешта, направленные "на подрыв основных ценностей ЕС", и призывает Европейский Совет в соответствии со статьей 7 договора ЕС определить, составляют ли действия венгерской власти "серьезные и постоянные" нарушения принципов демократии и верховенства права. Об этом говорится в резолюции Европарламента "Ситуация в Венгрии и замороженные фонды ЕС", принятой в Страсбурге, в четверг, 18 января.

Один из пунктов статьи 7 договора ЕС предусматривает, что в случае, если европейские лидеры придут к выводу, что страна-член Евросоюза системно нарушает основополагающие нормы демократии, Европейский Совет может принять решение о приостановлении некоторых ее прав, например, права голоса или права на представительство.

Резолюцию поддержали 345 евродепутатов, 104 проголосовали "против", 29 воздержались.

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