Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии

Комиссаром по вопросам расширения ЕС назначена представительница Словении Марта Кос, которая считает главным приоритетом политическую, экономическую и финансовую поддержку Украины, содействие ее вступлению в ЕС и помощь в борьбе с российской агрессией. „Моя цель - вместе с Киевом работать над реформами, не теряя темпа в переговорах о вступлении, и в то же время работать над восстановлением (Украины. - Ред.) в сотрудничестве со странами G7 и другими партнерами“, - заявила Марта Кос, представляя свою кандидатуру в Европарламенте.