Европарламент одобрил закон "О восстановлении природы и биоразнообразия"

Европарламент и государства-члены Евросоюза достигли соглашения по ключевому законодательному акту о восстановлении природы и биоразнообразия несмотря на сопротивление правоцентристов.

Согласно документу, государства-члены ЕС обязаны к 2030 г. осуществить меры по восстановлению природы не менее 20% сухопутных и морских территорий блока, а всех поврежденных экосистем — к 2050 году.

Загрязнение, урбанизация, интенсивная эксплуатация: по данным Брюсселя, 80% природных сред обитания в ЕС находятся в "плохом или посредственном" состоянии.