Еврокомиссия заявила о готовности ответить на тарифы Трампа

У Европейского союза есть „сильный план“ ответных действий на случай введения торговых тарифов США против ЕС. „Мы не обязательно хотим принимать ответные меры. Но если это будет необходимо, у нас есть мощный план ответных мер, и мы его используем“, - заявила председательница Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), выступая перед членами Европарламента в Страсбурге во вторник, 1 апреля.
Глава ЕК подчеркнула, что все еще надеется на „решение путем переговоров“ в отношении американских тарифов. „Наша цель - решение путем переговоров. Но, конечно, если потребуется, мы будем защищать наши интересы, наших людей и наши компании“, - сказала фон дер Ляйен.
Президент США Дональд Трамп намерен объявить 2 апреля о введении новых тарифов против ряда стран, в том числе государств Евросоюза, что он назвал „Днем освобождения“ для устранения якобы несправедливого торгового дисбаланса, напоминает агентство AFP. „В общих чертах, это будет означать 25%, и это будут автомобили и все такие вещи“, - заявил Трамп, выступая перед журналистами в конце февраля. Он добавил также, что „Евросоюз был сформирован, чтобы испортить жизнь Соединенным Штатам“, и что „они отлично справились с работой“.
Глава ЕК: При введении ответных мер может пострадать не только торговля
Фон дер Ляйен отметила, что сила Евросоюза состоит не только в торговле, но и в технологиях, указав на важность европейского бизнеса для крупных американских технологических компаний, на которые ЕС может нацелиться в рамках ответных мер. Так, Еврокомиссия могла бы использовать различные правовые инструменты для ограничения доступа к государственным контрактам или продажам цифровой рекламы на рынке стоимостью около 100 млрд евро.
„У Европы много карт, - приводит цитату председательницы ЕК агентство Bloomberg. - От торговли до технологий и размера нашего рынка. Но эта сила также строится на нашей готовности принимать жесткие контрмеры. Все инструменты на столе“.
Трампу „все равно“, что автомобили в США подорожают
Американский президент заявил, что ему „все равно“, что иностранные автопроизводители в стране повысят потребительские цены в ответ на 25-процентные тарифы, которые он планирует ввести в отношении импортируемых машин.
В интервью с Трампом, которое телеканал NBC News опубликовал на своем сайте 30 марта, глава Белого дома заявил, что „никогда не говорил“ автоконцернам не идти на этот шаг. „Меня не волнует, поднимут ли они цены, потому что люди начнут покупать американские автомобили“, - заявил Трамп. „Надеюсь, что они поднимут цены, потому что, если они это сделают, люди начнут покупать автомобили американского производства“, - продолжил он, повторив „мне все равно“ еще два раза.
Как уточняет Bloomberg, на долю импортных легковых авто и легких грузовиков приходится около половины из примерно 16 млн автомобилей, проданных в США в прошлом году. К 3 мая тарифы будут распространены на запчасти - двигатели, трансмиссии и электросистемы. При этом дальнейшее расширение пошлин тоже не исключено. Ожидается, что цены вырастут на несколько тысяч долларов. Аналитики JPMorgan Chase & Co. считают, что в среднем стоимость увеличится на 11 процентов.