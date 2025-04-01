Еврокомиссия заявила о готовности ответить на тарифы Трампа

У Европейского союза есть „сильный план“ ответных действий на случай введения торговых тарифов США против ЕС. „Мы не обязательно хотим принимать ответные меры. Но если это будет необходимо, у нас есть мощный план ответных мер, и мы его используем“, - заявила председательница Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), выступая перед членами Европарламента в Страсбурге во вторник, 1 апреля.

Глава ЕК подчеркнула, что все еще надеется на „решение путем переговоров“ в отношении американских тарифов. „Наша цель - решение путем переговоров. Но, конечно, если потребуется, мы будем защищать наши интересы, наших людей и наши компании“, - сказала фон дер Ляйен.