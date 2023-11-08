Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС

Об этом в твиттере сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, все три государства достаточно продвинулись в необходимых для такого шага реформах.
В сообщении чиновника сказано, что Киеву удаётся проводить глубокие реформы несмотря на ведение войны на право на существование. Кишинёв проводит их несмотря на "постоянные дестабилизирующие попытки против демократии" в стране.
Руководство ЕС признаёт, что правительство в Тбилиси добилось некоторых успехов, в частности, в процессе деолигархизации и создании антикоррупционного бюро. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение Еврокомиссии "историческим событием".