Еврокомиссия разрешила жестче бороться с нелегалами на границе с РФ

Из-за наплыва нелегальных мигрантов с российской стороны Финляндия в течение года несколько раз приостанавливала работу КПП. Приток беженцев напомнил ситуацию двухлетней давности, когда на границах Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией скопились мигранты, стремившиеся попасть в ЕС.

В октябре 2024 года польские пограничники при содействии европейского полицейского агентства Европол обезвредили крупную преступную группировку, занимавшуюся доставкой мигрантов из Беларуси и России в Евросоюз. Мигранты преимущественно из Афганистана, Египта, Ирана, Ирака и Сирии легально приезжали в Беларусь напрямую или через Россию. Потом члены криминальной группировки отвозили их на белорусско-польскую границу, которую мигранты незаконно пересекали. Затем их подбирали уже на территории Польши и доставляли преимущественно на легковых автомобилях в другие страны ЕС, в основном, в Германию.