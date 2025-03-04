Еврокомиссия представила план обороны ЕС на 150 млрд евро

„Мы живем в эпоху перевооружения . И Европа готова значительно увеличить свои расходы на оборону - чтобы отреагировать на срочную необходимость действовать и поддержать Украину, а также чтобы… взять на себя гораздо больше ответственности за нашу собственную европейскую безопасность“, - заявила глава Еврокомиссии журналистам. Возможности задать вопросы у них не было.

Ее план включает пять направлений, одним из которых является новый фонд на 150 млрд евро в виде займов для стран Евросоюза для инвестиций в оборону, например, противовоздушную и противоракетную, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, беспилотники и системы защиты от них, а также удовлетворение других нужд - от кибернетики до военной мобильности.