Еврокомиссия представила план обороны ЕС на 150 млрд евро

„Мы живем в эпоху перевооружения. И Европа готова значительно увеличить свои расходы на оборону - чтобы отреагировать на срочную необходимость действовать и поддержать Украину, а также чтобы… взять на себя гораздо больше ответственности за нашу собственную европейскую безопасность“, - заявила глава Еврокомиссии журналистам. Возможности задать вопросы у них не было.
Ее план включает пять направлений, одним из которых является новый фонд на 150 млрд евро в виде займов для стран Евросоюза для инвестиций в оборону, например, противовоздушную и противоракетную, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, беспилотники и системы защиты от них, а также удовлетворение других нужд - от кибернетики до военной мобильности.
Страны ЕС могут брать займы и помогать Украине
Как считает фон дер Ляйен, через новый фонд страны ЕС смогут осуществлять совместные закупки и значительно усилить свою поддержку Украины срочными поставками военной техники. „Такой подход к совместным закупкам также позволит сократить расходы, уменьшить раздробленность, повысить оперативную совместимость и укрепить нашу оборонную промышленную базу“, - убеждена глава Еврокомиссии.
В целом при задействовании различных финансовых рычагов программа ReArm Europe способна мобилизовать около 800 млрд евро для обеспечения безопасности и устойчивости Европы, подсчитали в Еврокомиссии.
Письмо с предложением фон дер Ляйен направила лидерам стран ЕС в преддверии специального саммита по поддержке Украины 6 марта.
За несколько часов до выступления главы Еврокомиссии президент США Дональд Трамп объявил о прекращении всех поставок военной помощи Украине на неопределенный срок.