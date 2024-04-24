Еврокомиссия предоставила Украине транш в 1,5 млрд евро

В марте Еврокомиссия осуществила первый платеж Украине на сумму 4,5 млрд евро по программе Ukraine Facility. Этот новый механизм поддержки Украины со стороны ЕС на 50 млрд евро начал работу с 1 марта 2024 года и стал крупнейшей в истории Евросоюза помощью не входящему в него государству. Программа предусматривает стабильное финансирование в виде грантов и кредитов для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период с 2024 по 2027 год. Деньги предоставляется в соответствии с одобренными планами действий, согласованными национальным правительством с ЕС.