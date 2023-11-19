Еврокомиссия помогает легальным мигрантам найти работу

Брюссель хочет создать в интернете платформу, с помощью которой легальные мигранты могли бы искать подходящую для себя работу. Это помогло бы заполнить бреши на рынке труда Евросоюза, население которого быстро стареет.

Кроме того это удержало бы нелегалов от путешествия в ЕС по опасному маршруту, заплатив контрабандистам.

"Сегодня в Евросоюзе трудоустроено около десяти миллионов граждан третьих стран, - говорит еврокомиссар по внутренним делам Илва Юханссон. - Без этих рабочих рук у нас все бы остановилось. Они необходимы для нашей экономики, для сферы услуг. Если посмотреть на демографию, то до 2030 года нам потребуется еще семь миллионов человек в качестве рабочей силы. Такова демографическая тенденция".

С помощью новой онлайн-платформы легальные мигранты смогут найти занятие по своей специальности или повысить свою профессиональную квалификацию до требуемого для этого места уровня.

Глобальная гонка за талантами