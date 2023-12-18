Еврокомиссия открыла расследование против онлайн-сервиса X

Закон о цифровых услугах вступил в силу в Евросоюзе 25 августа. В соответствии с ним, компании обязаны бороться с расизмом, продажей наркотиков и контрафактной продукции, распространением детской порнографии и дезинформации. В октябре Брюссель уже выносил предупреждение сети X за распространение ложной информации в связи с войной между Израилем и ХАМАС, напоминает агентство AFP. По оценке Еврокомиссии, именно на сеть X приходится наибольшая доля такой дезинформации. Критики обвиняют владельца компании Илона Маска в том, что с тех пор, как он возглавил Twitter в прошлом году, в компании значительно сокращены масштабы модерации контента и меры по борьбе с разжиганием ненависти и дезинформацией.