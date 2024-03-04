Еврокомиссия оштрафовала компанию Apple на 1,8 млрд евро

Европейская комиссия (ЕК) оштрафовала компанию Apple на сумму более 1,8 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке музыкальных стриминговых сервисов для пользователей операционной системы iOS, сообщается в опубликованном в понедельник, 4 марта, пресс-релизе ЕК.

В ходе расследования выяснилось, что Apple около 10 лет в нарушение антимонопольного законодательства Европейского Союза запрещала разработчикам приложений для потокового воспроизведения музыки информировать пользователей iOS об альтернативных и более дешевых сервисах подписки на музыку, доступных за пределами App Store.