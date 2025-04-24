Еврокомиссия оштрафовала Apple и Meta на 700 млн евро

Решение Еврокомиссии стало результатом годичного расследования о том, соблюдают ли компании закон о цифровых рынках , призванный допустить на рынки ЕС, где доминируют крупнейшие компании, более мелких конкурентов, отмечает агентство Reuters. Обе меры были приняты „после обстоятельного диалога“ с компаниями, отмечает ЕК.

Как указывает Bloomberg, суммы выписанных штрафов „намного ниже“ тех, что были выписаны американским компаниям ранее, - это, вероятно, может рассматриваться как попытка избежать дальнейшего провоцирования президента США Дональда Трампа, который в апреле объявил о введении масштабных таможенных пошлин практически для всех стран мира.