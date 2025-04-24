Еврокомиссия оштрафовала Apple и Meta на 700 млн евро

Европейская комиссия оштрафовала американские корпорации Apple и Meta Platforms на 500 млн евро и на 200 млн евро соответственно за нарушения закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA). Об этом сообщается в среду, 22 апреля, на сайте ЕК.
Согласно заявлению, Apple в своем онлайн-магазине приложений App Store ущемляла конкурентов и тем самым ограничивала свободу выбора пользователей. В частности, Apple не разрешила разработчикам публиковать в App Store ссылки, которые переадресуют потенциальных покупателей за пределы торговой площадки компании.
Компания Meta, владеющая соцсетью Facebook, неправомерно ставила пользователей перед выбором: либо платить за доступ к контенту без рекламы, либо предоставить свои личные данные для рекламных целей, заявили в Еврокомиссии.
Решение Еврокомиссии стало результатом годичного расследования о том, соблюдают ли компании закон о цифровых рынках, призванный допустить на рынки ЕС, где доминируют крупнейшие компании, более мелких конкурентов, отмечает агентство Reuters. Обе меры были приняты „после обстоятельного диалога“ с компаниями, отмечает ЕК.
Как указывает Bloomberg, суммы выписанных штрафов „намного ниже“ тех, что были выписаны американским компаниям ранее, - это, вероятно, может рассматриваться как попытка избежать дальнейшего провоцирования президента США Дональда Трампа, который в апреле объявил о введении масштабных таможенных пошлин практически для всех стран мира.