Еврокомиссия не разрешила обмен замороженными активами

Причиной запрета стало участие в схеме обмена российского Национального расчетного депозитария (НРД). Эта финансовая структура находится в санкционном списке ЕС с июня 2022 года, поэтому взаимодействие с ним невозможно, следует из разъяснений.

Эта схема обмена активами между российскими и иностранными инвесторами позволяет российским розничным инвесторам подавать предложения об обмене западных ценных бумаг, которые в настоящее время заморожены на счетах НРД в центральных депозитариях ценных бумаг ЕС, на заблокированные в России средства недружественных инвесторов на счетах типа С, - указывается в разъяснениях, подготовленных директоратом.