Еврокомиссия начала проверку в отношении Apple

Европейская комиссия начала расследование в отношении американской технологической корпорации Apple в связи с возможными нарушениями новых правил ЕС для крупных онлайн-платформ. В ходе процедуры будет проверено, выполняет ли компания из США обязательство бесплатно перенаправлять пользователей к предложениям программного обеспечения вне собственной платформы Apple по продаже приложений App Store, сообщило брюссельское ведомство в понедельник, 24 июня.

„Сообщество разработчиков и потребители очень заинтересованы в альтернативах App Store. Мы проведем расследование, чтобы гарантировать, что Apple не подорвет эти усилия“, - заявила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.