Еврокомиссара призывают к отставке за высказывания о палестинцах

"Вархеи написал в Twitter о Палестине так, как будто он на словах и на деле может заморозить поддержку её народу. У него нет на это полномочий. Вархаи сделал вид, что у него есть сомнения в том, куда идут эти деньги. Еврокомиссар распоряжается этими деньгами уже четыре года. Если он не знает, что делает, или утверждает, что деньги поступают террористам, то он должен уйти в отставку. Вархаи посеял сомнения и подозрения в отношении Евросоюза, бросил тень на его репутацию. И опять же, он должен уйти в отставку".