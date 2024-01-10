Еврокомиссар: ЕС поставит Киеву 1 млн снарядов весной

"Мы придерживаемся этого обещания", выполнение которого "абсолютно реалистично", заявил Бретон. По его словам, чтобы достичь поставленной цели, государствам ЕС необходимо сократить экспорт вооружений в третьи страны, а также добиться, чтобы национальные правительства оказали нажим на оборонные компании с целью увеличения объемов производства. Тьерри Бретон также заметил, что Евросоюз способен нарастить производство вооружений и в срок от полутора до двух лет сравняться с Россией по этому показателю.