Эван Гершкович, Пол Уилан, Алсу Курмашева вернулись в США

На момент публикации оставалось неясным, прибудет ли в США российский оппозиционный политик и публицист Владимир Кара-Мурза , также выпущенный в рамках обмена и обладающий грин-картой Соединенных Штатов.

Корреспондент газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович, бывший морской пехотинец Пол Уилан, а также гражданка России и США, журналистка татаро-башкирской службы „Радио Свобода“ Алсу Курмашева вернулись в Соединенные Штаты в рамках масштабного обмена заключенными между РФ и странами Запада . Вылетевший из Турции самолет приземлился на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд поздним вечером четверга, 1 августа (по местному времени). Их приветствовали президент США Джозеф Байден, вице-президент Камала Харрис , а также родные.

Президент США выразил благодарность союзникам

„Я был абсолютно уверен, что мы сможем это сделать. Именно это я имел в виду, когда сказал, что альянсы имеют значение“, - заявил Байден. Все освобожденные американцы, а также Кара-Мурза проявили „невероятное мужество“ после того, как были незаконно лишены свободы в РФ, указала Харрис.

Глава Белого дома поблагодарил за поддержку союзников Вашингтона - страны, которые, по словам президента США, помогали вести переговоры по обмену. Ранее в тот же день он пообещал добиваться освобождения американских граждан, которые „необоснованно находятся в заключении или взяты в заложники“ в других странах.