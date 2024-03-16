Euroviews. Изменение климата может стать решающим фактором на выборах в США в 2024 году

Чем объясняются эти результаты и какое влияние может оказать изменение климата на выборы 2024 года?

Таков вывод анализа данных опросов, который мы опубликовали 17 января 2024 года при содействии Центра социального и экологического будущего Университета Колорадо.

Возможно, мнение об изменении климата даже оказало достаточно сильное влияние, чтобы изменить исход выборов 2020 года в пользу президента Джо Байдена .

Несмотря на это, исследование, которое я провел вместе со своими коллегами, позволяет предположить, что обеспокоенность изменением климата оказала значительное влияние на выбор американцев на двух последних президентских выборах.

Менее 5% респондентов в опросах Gallup 2023 и 2024 годов заявили, что изменение климата - самая важная проблема, стоящая перед страной.

Если вы спросите американских избирателей, какие проблемы являются для них главными, большинство укажет на такие "кухонные" темы, как экономика, инфляция, преступность, здравоохранение или образование.

Измерение влияния изменения климата на выборы

Мы использовали данные опросов 2016 и 2020 годов, проведенных беспартийной организацией Voter Study Group, чтобы проанализировать взаимосвязь между выбором тысячей избирателей президентов на последних двух выборах, их демографическими характеристиками и мнением по 22 различным вопросам, включая изменение климата.

В ходе опроса избирателям предлагалось оценить важность изменения климата, выбрав четыре варианта: "неважно", "не очень важно", "в некоторой степени важно" или "очень важно".

В 2020 году 67% избирателей оценили изменение климата как "в некоторой степени важное" или "очень важное", по сравнению с 62% в 2016 году. Из этих избирателей, оценивающих изменение климата как важное, 77% поддержали Байдена в 2020 году, по сравнению с 69%, которые поддержали Хиллари Клинтон в 2016 году.