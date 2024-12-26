Euronews: Лайнер Azerbaijan Airlines сбила российская ракета

Российские официальные СМИ называли предварительной версией крушения столкновение с птицами

Российские официальные СМИ называли предварительной версией крушения столкновение со стаей птиц и взрыв кислородного баллона на борту. Однако уже через несколько часов после катастрофы блогер Fighterbomber, связанный с Воздушно-космическими силами РФ, опубликовал в своем Telegram-канале видео с место крушения. На кадрах на обшивке уцелевших обломков лайнера в хвостовой его части были видны следы, похожие на повреждения от поражающих элементов зенитной ракеты. Версию, что самолет, летевший из Баку в Грозный, мог быть поражен огнем системы противовоздушной обороны (ПВО), которая отражала утреннюю атаку беспилотников на Чечню, высказали также российский Telegram-канал Baza и ряд провоенных блогеров, получивших доступ к кадрам и видео выживших пассажиров самолета.