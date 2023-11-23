Этой зимой в ЕС не будет перебоев с поставками лекарств: Еврокомиссия разработала ряд мер

"Поэтому сейчас в Евросоюзе пересматриваются правовые акты, касающиеся лекарств. Им уже 20 лет, и они отстают от современных условий. Изменения улучшат доступность лекарств для стран ЕC, в том числе будет возможность их приобретать по более низкой цене", – сказала она.

"Раз Еврокомиссия предусмотрела такой подход, то это соответствует правилам. Продавцы предоставляют данные о том, на какой срок можно продлить действие лекарств. Затем Департамент лекарственных средств оценивает эти данные и решает, можно ли одобрить это ходатайство. И только тогда предприниматель может произвести лекарство с продленным сроком действия, – пояснила Паэмурд. – Мы рассматриваем и возможность продлить срок действия, скажем так, задним числом, т.е. продлить срок действия лекарства, которое уже произведено и вышло на рынок. Но для этого производитель должен предоставить все материалы, которые удостоверяют эту возможность. Потом снова проводится оценка и утверждается период, на какой срок можно официально продлить действие препарата. Однако эти исключения возможны только в том случае, если польза лекарства значительно превышает возможные сопутствующие риски".