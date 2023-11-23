Этой зимой в ЕС не будет перебоев с поставками лекарств: Еврокомиссия разработала ряд мер

"В конце октября Еврокомиссия вышла с предложениями по методам по предотвращению дефицита лекарств и обеспечению безопасности цепочек поставок. Система работает так: страна, у которой наблюдается нехватка лекарств, может попросить помощи у других государств ЕС", – сказала руководитель отдела коммуникации представительства Еврокомиссии в Эстонии Элис Паэмурд.
Страна подает ходатайство в Европейский лекарственный департамент на рассмотрение специальной рабочей группы, которая занимается предотвращением дефицита лекарств.
Если ходатайство утверждают, то начинается общение с государствами, может ли кто-то помочь стране, подавшей ходатайство, или нет. Ответ поступает в течение пяти дней.
"Если помочь никто не может, тогда рабочая группа изучает другие возможности, которые могут предоставить наши международные партнеры для решения этой проблемы. Это крайняя мера, применяемая, когда все остальные способы испробованы, а страна находится в критической ситуации, например, лекарств осталось меньше, чем на месяц", – пояснила она.
Элис Паэмурд отметила, что коллективные поставки лекарств – это один из способов предотвращения дефицита лекарств. В то же время Европа нуждается в сильном едином рынке лекарственных препаратов.
"Поэтому сейчас в Евросоюзе пересматриваются правовые акты, касающиеся лекарств. Им уже 20 лет, и они отстают от современных условий. Изменения улучшат доступность лекарств для стран ЕC, в том числе будет возможность их приобретать по более низкой цене", – сказала она.
Среди прочего, предусматривается позволить государствам ЕС делать юридические исключения для продления срока годности лекарств.
"Раз Еврокомиссия предусмотрела такой подход, то это соответствует правилам. Продавцы предоставляют данные о том, на какой срок можно продлить действие лекарств. Затем Департамент лекарственных средств оценивает эти данные и решает, можно ли одобрить это ходатайство. И только тогда предприниматель может произвести лекарство с продленным сроком действия, – пояснила Паэмурд. – Мы рассматриваем и возможность продлить срок действия, скажем так, задним числом, т.е. продлить срок действия лекарства, которое уже произведено и вышло на рынок. Но для этого производитель должен предоставить все материалы, которые удостоверяют эту возможность. Потом снова проводится оценка и утверждается период, на какой срок можно официально продлить действие препарата. Однако эти исключения возможны только в том случае, если польза лекарства значительно превышает возможные сопутствующие риски".
По мнению Еврокомиссии, ЕС хорошо подготовлен по части запаса лекарств, проблем с нехваткой препаратов быть не должно.