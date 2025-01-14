"Это я появился в центре Киева, а не Путин". Байден подвел внешнеполитические итоги своего президентского срока

„Мы помогли Украине остановить Путина. И сейчас, три года спустя, Путин не смог достичь ни одной из своих стратегических целей. Он пока не смог подчинить себе Украину. Не сумел разрушить единство НАТО. И не смог получить большие территориальные приобретения“, — сказал Байден о результатах этой работы.

„Когда Путин начал вторжение в Украину, он думал, что захватит Киев в течение нескольких дней. Но на самом деле после начала войны именно я появился в центре Киева, а не он. Путин никогда этого не сделал. Подумайте об этом!“ — сказал Байден во время выступления в Государственном департаменте США.

По данным Кильского института мировой экономики, с начала полномасштабного вторжения до конца октября 2024 года объемы помощи Киеву со стороны США составили более 88 млрд долларов (от Европы Украина получила или должна получить почти 125 млрд евро).

20 января новым президентом США должен стать республиканец Дональд Трамп, который выражал иные взгляды на урегулирование российско-украинской войны по сравнению с нынешней администрацией. В частности, он выступает за скорейшее установление мира и готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Байден совершил визит в Киев в феврале 2023 года, то есть почти ровно через год после начала полномасштабной войны.

Китай и Ближний восток. Что еще говорил Байден о своем сроке

Каждое решение о выделении ВСУ новых видов вооружений, будь то реактивные системы залпового огня HIMARS, танки или истребители F-16, Белый дом принимал в течение длительного времени, говорят сторонники такого подхода.

Некоторые украинские и западные эксперты, напротив, считают, что Байден проявлял излишнюю осторожность и из боязни спровоцировать прямой конфликт с Россией своевременно не отправлял Киеву всей необходимой военной помощи.

Многие республиканцы критикуют Байдена за решение направить Украине огромные объемы американской помощи и обвиняют его в безответственном обострении конфликта, что, по их мнению, чревато Третьей мировой войной.

Подводя внешнеполитические итоги своей работы, Байден заявил, что сейчас все враги США стали слабее, чем до его правления. „Мы не начинали войн, чтобы добиться этих целей“, сказал президент США.

Он добавил, что Америка побеждает в конкуренции между основными игроками на мировой арене, ее экономика останется самой мощной в мире, и Китаю не удастся ее обойти.

„Вы все помните, что эксперты считали — или предсказывали — что китайская экономика неизбежно превзойдет нашу. По многим прогнозам, это должно произойти к 2030 году или вскоре после этого“, — заявил Байден.