"Это вам не парк развлечений": Жители Канарских островов хотят чтобы туристы изменили свое поведение

Канарские острова стали круглогодичной точкой отдыха
Гильермо, местный гид на Гран-Канарии, говорит, что эта зима была самой оживленной за всю его жизнь. Это подтверждают и цифры: по данным Национального института статистики (INE), статистического управления Испании, в декабре прошлого года количество туристов на 1,1 % превысило показатели аналогичного периода 2023 года.
Самый большой из островов, Гран-Канария всегда был больше зимним направлением, говорит Гильермо, подчеркивая, что 200 лет назад британцы приехали на север острова в поисках оздоровительного туризма в месте с мягким климатом, целебными водами и грандиозными спа в Азуахе и Беррасалесе.
„Все изменилось в 1950-1960-х годах. Люди отправлялись на южное побережье в поисках солнца. Я думаю, что ситуация снова меняется, поскольку теперь люди приезжают и обращают внимание на другие достопримечательности, такие как наши ландшафты, культура и история, красота наших мест для пеших прогулок и дайвинга, а также наблюдение за китами. Это не похоже на Балеарские острова, где зимой все замирает“.
В отличие от некоторых своих коллег, работающих в крупных туристических компаниях, Гильермо считает себя „привилегированным“, поскольку он руководит собственной компанией, которая специализируется на частных и небольших групповых экскурсиях.
Гильермо традиционно проводил лето, не занимаясь экскурсиями, предпочитая помогать местным природоохранным организациям, но сейчас посетители заказывают ему туры круглый год.
Большинство туристов приехали в Испанию из Великобритании
В 2024 году основную часть посетителей Испании составили представители трех европейских стран: Великобритании, Франции и Германии. В 2024 годубританцы потратилив Испании в общей сложности 22,602 миллиарда евро, что на 13,5 процента больше, чем в 2023 году.
Каталония на северо-востоке Испании, где находятся популярные места отдыха - Барселона и оживленный пляжный курорт Коста-Брава, - приняла больше всего туристов - 19,9 миллиона.
Но Балеарские (15,3 миллиона посетителей) и Канарские острова (15,2 миллиона посетителей) не сильно отстают.
Это суровые цифры: население семи Канарских островов составляет всего 2,2 миллиона человек, а это значит, что в прошлом году здесь было в 6,9 раза больше посетителей, чем жителей.
В прошлом году на улицы Ибицы вышли протестующие, которые заявили, что вынуждены жить в машинах и караванах, потому что не могут позволить себе жилье, так как туристическое жилье стало им не по карману. Как и местные жители Канарских островов, они заявили, что выступают не против туризма как такового, а против его негативного влияния на повседневную жизнь.
Согласно данным, число туристов на Канарских островах в 2025 году снова возрастет, если судить по количеству посетителей за первые месяцы этого года.
Даже местные жители, работающие в сфере туризма, участвуют в протестах
Несмотря на то что Гильермо зарабатывает на жизнь в этой отрасли, он присоединился к так называемым „антитуристическим“ протестам на Гран-Канарии и рассказал Euronews Travel, что международные СМИ неправильно понимают, о чем на самом деле идет речь.
По его словам, жители хотят „восстановить баланс“ и помочь решить проблемы, вызванные наплывом туристов. Сейчас большая часть туристических денег уходит с острова, говорит Гильермо.
Одной из самых больших проблем, по его словам, является „напряженная ситуация“ с жильем, вызванная в основном краткосрочной арендой, осуществляемой сторонними игроками.
Airbnb не принес тех денег, на которые рассчитывали местные жители
„С тех пор как Airbnb начал стремительно расти, местные жители больше не могут жить в тех районах, где они жили раньше, и жилье становится невозможным на всех островах. Когда вы видите, что у канарцев есть работа на полный рабочий день, но они не могут заплатить за аренду, вы понимаете, что проблема существует“.
Когда на острове появилась платформа онлайн-бронирования, Гильермо говорит, что большинство жителей думали, что это будет хорошим способом для них немного подзаработать. По его словам, в течение 10 или 20 лет так оно и было.
„Но теперь целые здания в Лас-Пальмасе, где когда-то жили люди, сдаются в аренду. Это необходимо регулировать. Иностранные компании скупают целые дома и не платят за это налоги ни здесь, ни где-либо еще. Это большой минус“.
На архипелаге действуют некоторые общенациональные правила краткосрочной аренды, включая обязательную систему регистрации. С 3 апреля 2025 года жители смогут проголосовать за запрет на сдачу в аренду некоторых новых объектах в местных жилых районах.
Региональное правительство также предложило новый закон о „Viviendas Vacacionales“ (краткосрочной аренде). Однако проект в основном посвящен нелегальным объявлениям и стандартам безопасности, а также поручает полиции закрывать нелегальные объявления и налагать штрафы в размере 30 000 евро на владельцев нелицензированного жилья.
Нестор Марреро Родригес, секретарь ATAN (Ассоциации друзей природы Тенерифе) и организатор протестов против чрезмерного туризма на Тенерифе, обращается к туристам с тем же призывом: „Избегайте использования Airbnb, потому что это повышает цены на аренду жилья для местных жителей“.
Нестор подчеркивает, что массовые протесты будут организованы в апреле 2025 года, в то время как более мелкие, независимые акции уже проводятся для повышения осведомленности. В их числе марш, который пройдет 16 февраля в столице Тенерифе, Санта-Крус-де-Тенерифе, и будет приурочен к конгрессу FVW Travel Talk, крупному международному туристическому событию.
„Этих протестов, возможно, даже не было бы, если бы местные жители лучше представляли себе экономику, которая создается в сфере туризма“, - добавляет Гильермо.
Поведение туристов подливает масла в огонь
Жители Канарских островов обеспокоены хрупкой природой архипелага и использованием ресурсов, и считают, что некоторые туристы не всегда уважительно относятся к ним.
Среди „худших моделей поведения“, которые Нестор наблюдал на Тенерифе, - нападение на сотрудников самолета („что приводит к задержкам“), уход с разрешенных маршрутов, сбор камней и ракушек, а также полеты дронов в заповедных зонах, что, по его словам, „без разрешения запрещено на большей части архипелага“.
„Британские туристы, несомненно, ведут себя хуже всех и демонстрируют драматическую реакцию как лично, так и в СМИ, когда их поведение и неприятие местным населением становится очевидным“, - говорит он, добавляя, что это часто усугубляется чрезмерным употреблением алкоголя и насилием.
Гильермо менее критичен к британским гостям. „Я англоговорящий гид, поэтому мое мнение основано исключительно на том, что я вижу вокруг себя. Большинство британцев в моих турах ведут себя уважительно, но в любой культуре всегда найдутся люди, которым приходится говорить, чтобы они не мусорили и не бросали сигаретные фильтры на землю. И всегда будет определенная категория людей, приезжающих только ради выпивки или солнца“.
„Я понимаю, что не всем нужна местная культура, но прошу вас помнить, что 365 дней в году здесь живут люди. Это не парк развлечений. Вы не можете делать все, что вам заблагорассудится, потому что думаете, что кто-то придет и уберет за вами. Мы напрямую страдаем от вашего плохого поведения и отношения“, - добавляет Гильермо.
Чрезмерный туризм: Вы не должны быть частью проблемы
Лучший способ сделать так, чтобы вас не воспринимали как часть проблемы, - это „следовать правилам“, - говорит Гильермо. „Не ездите на арендованном автомобиле там, где это запрещено. Не собирайте цветы и камни в качестве сувениров и не сходите с официальных тропинок. Постарайтесь не оставлять следов“.
„Исследуйте остров самостоятельно, наймите гида и посетите наши музеи или съездите на интересные экскурсии на винодельни или сыроварни „, - советует Гильермо.
Нестор говорит то же самое. „Ходите на пляж, а не в бассейн, бронируйте настоящие экскурсии и впечатления через социальные сети - вы можете найти хорошие компании, которые предложат настоящий опыт“.
Даже если вы приехали на пляжный отдых по системе „все включено“, Гильермо советует ужинать в местном ресторане, а не в отеле, поскольку, по его мнению, большинству посетителей понравится кухня. Однако он отмечает, что в некоторых туристических районах, где английские завтраки являются нормой, вы не всегда найдете настоящий местный колорит.