"Это вам не парк развлечений": Жители Канарских островов хотят чтобы туристы изменили свое поведение

„Все изменилось в 1950-1960-х годах. Люди отправлялись на южное побережье в поисках солнца. Я думаю, что ситуация снова меняется, поскольку теперь люди приезжают и обращают внимание на другие достопримечательности, такие как наши ландшафты, культура и история, красота наших мест для пеших прогулок и дайвинга, а также наблюдение за китами. Это не похоже на Балеарские острова , где зимой все замирает“.

Самый большой из островов, Гран-Канария всегда был больше зимним направлением, говорит Гильермо, подчеркивая, что 200 лет назад британцы приехали на север острова в поисках оздоровительного туризма в месте с мягким климатом, целебными водами и грандиозными спа в Азуахе и Беррасалесе.

Гильермо, местный гид на Гран-Канарии, говорит, что эта зима была самой оживленной за всю его жизнь. Это подтверждают и цифры: по данным Национального института статистики (INE), статистического управления Испании, в декабре прошлого года количество туристов на 1,1 % превысило показатели аналогичного периода 2023 года.

В 2024 году основную часть посетителей Испании составили представители трех европейских стран: Великобритании, Франции и Германии. В 2024 годубританцы потратилив Испании в общей сложности 22,602 миллиарда евро, что на 13,5 процента больше, чем в 2023 году.

Гильермо традиционно проводил лето, не занимаясь экскурсиями, предпочитая помогать местным природоохранным организациям, но сейчас посетители заказывают ему туры круглый год.

В отличие от некоторых своих коллег, работающих в крупных туристических компаниях, Гильермо считает себя „привилегированным“, поскольку он руководит собственной компанией, которая специализируется на частных и небольших групповых экскурсиях.

В прошлом году на улицы Ибицы вышли протестующие, которые заявили, что вынуждены жить в машинах и караванах, потому что не могут позволить себе жилье, так как туристическое жилье стало им не по карману. Как и местные жители Канарских островов, они заявили, что выступают не против туризма как такового, а против его негативного влияния на повседневную жизнь.

Это суровые цифры: население семи Канарских островов составляет всего 2,2 миллиона человек, а это значит, что в прошлом году здесь было в 6,9 раза больше посетителей, чем жителей.

Каталония на северо-востоке Испании, где находятся популярные места отдыха - Барселона и оживленный пляжный курорт Коста-Брава, - приняла больше всего туристов - 19,9 миллиона.

Одной из самых больших проблем, по его словам, является „напряженная ситуация“ с жильем, вызванная в основном краткосрочной арендой, осуществляемой сторонними игроками.

По его словам, жители хотят „восстановить баланс“ и помочь решить проблемы, вызванные наплывом туристов. Сейчас большая часть туристических денег уходит с острова, говорит Гильермо.

Несмотря на то что Гильермо зарабатывает на жизнь в этой отрасли, он присоединился к так называемым „антитуристическим“ протестам на Гран-Канарии и рассказал Euronews Travel, что международные СМИ неправильно понимают, о чем на самом деле идет речь.

Согласно данным, число туристов на Канарских островах в 2025 году снова возрастет, если судить по количеству посетителей за первые месяцы этого года.

Airbnb не принес тех денег, на которые рассчитывали местные жители

„С тех пор как Airbnb начал стремительно расти, местные жители больше не могут жить в тех районах, где они жили раньше, и жилье становится невозможным на всех островах. Когда вы видите, что у канарцев есть работа на полный рабочий день, но они не могут заплатить за аренду, вы понимаете, что проблема существует“.

Когда на острове появилась платформа онлайн-бронирования, Гильермо говорит, что большинство жителей думали, что это будет хорошим способом для них немного подзаработать. По его словам, в течение 10 или 20 лет так оно и было.