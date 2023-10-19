"Это шрам на всю жизнь": экс-модераторы контента Facebook подали в суд

"В одном из роликов отец показывает своего годовалого ребенка. Он втыкает нож ему в грудь, вырывает сердце и съедает его, — рассказал Euronews Франсеск Фелиу, адвокат более чем десятка работников, решивших подать в суд на компанию. — Помимо абсолютно бесчеловечного содержания, в них много шума, криков и крови".

Более 20% сотрудников CCC Barcelona Digital Services, принадлежащей компании Telsus, которую Meta наняла для проверки контента Facebook и Instagram, получили психологическую травму и ушли на длительный больничный. Изображения, размещенные в социальных сетях, которые они должны были проверять, демонстрировали худшие проявления человечности: видеоролики с убийствами, расчленениями, изнасилованиями и самоубийствами в прямом эфире.

Тем не менее многие пожалели о своем решении устроиться туда на работу.

Чтобы работать модератором контента Facebook в Барселоне, необходимо было только знание испанского языка. Казалось бы, привлекательная позиция: при просмотре от 300 до 500 видеороликов в день зарплата могла достигать 2400 евро в месяц.

В его памяти остались кадры, на которых мигрантов пытают раскаленным металлическим прутом или варят заживо собак.

Когда он начал работать, видео составляли лишь 20% контента, который ему приходилось просматривать. В основном он работал с текстом, фотографиями и прямыми трансляциями.

Крис Грей начал работать на компанию CPL, с которой Facebook сотрудничал в Ирландии, в 2017 году. Его контракт модератора контента продлился год. Ирландец, которому сейчас 50 лет, стал первым, кто обратился в суд на социальную сеть.

"Речь идет о людях, которые были здоровы. И вдруг появляются эти психические расстройства. Некоторые из работников пытались покончить жизнь самоубийством, — говорит адвокат. — Десятки относительно молодых людей стали психически больны. Это очень серьезно".

Сотрудники раскритиковали условия работы модераторов контента, которые были навязаны Meta и в итоге привели к серьезным психическим расстройствам — таким как посттравматическое стрессовое расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство и депрессия.

"У нас есть клиенты из Ирландии, Польши, Германии и Испании. Некоторые из них поняли, что работа вредит им уже через несколько недель, другие утверждают, что не осознавали последствий, пока их семья и друзья не рассказали им об изменениях в их характере", — говорит Диана Треанор, юрист компании Coleman Legal, представляющая интересы Грея.

Как и Грей, 35 других модераторов контента подали жалобы в Высокий суд Ирландии, где находится европейская штаб-квартира Meta.

Когда он понял, что не справляется, он попытался обратиться к психологу компании: "Я заполнил анкету, в которой написал, что чувствую себя подавленным на работе. Но чтобы попасть на прием к психологу, потребовалась целая вечность".

"Я не понимал, как сильно это на меня повлияло. Только потом я осознал, что у меня все пошло наперекосяк, я был очень напряжен. Я не мог спать и стал очень агрессивным. Если кто-то заговаривал о моей работе, я плакал", — рассказал Грей в интервью Euronews.

"При просмотре видео многие из этих людей падали в обморок. Психолог выслушивал их, а затем говорил, что то, что они делают, очень важно для общества, что они должны представить, что то, что они видят, — не реальность, а фильм, и что они должны вернуться к работе", — говорит испанский адвокат.

Кроме того, работники не были предварительно протестированы на предмет наличия у них проблем с психическим здоровьем, что могло бы сделать их непригодными для работы.

Однако в ответ на запрос Euronews компания Facebook заявила, что сотрудничает с Telsus для срочного решения проблемы.

"Мы серьезно относимся к поддержке рецензентов контента и требуем, чтобы все компании, с которыми мы работаем, обеспечивали круглосуточную поддержку обученным специалистам", — говорится в заявлении.

"Это оставляет шрамы на всю жизнь"

Работники говорят, что даже спустя пять лет многие из них все еще проходят психотерапию. Некоторые даже боятся выходить на улицу.