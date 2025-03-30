„Это похоже на угрозу“. Зловещее послание Джей Ди Вэнса Гренландии

Но общий посыл вице-президента остался суровым и пугающим: мир, климат и арктический регион быстро меняются, и Гренландия должна проснуться перед угрозами, исходящими от экспансионистского Китая; давние западные партнерства в сфере безопасности исчерпали себя; единственный способ защитить себя, свои ценности и свои минеральные богатства — это отказаться от слабых и скупых датских повелителей и вместо этого обратиться в поисках защиты к мускулистым объятиям США.

Во время краткого визита на отдаленную американскую военную базу на севере Гренландии вице-президент США Джей Ди Вэнс, возможно, попытался смягчить заявленную цель своего босса — просто аннексировать автономную датскую территорию.

В этот день жадная до богатства иностранная держава прислала на самый большой в мире остров незваную делегацию с неприятным посланием.

Появление захватывающего северного сияния — обычное явление в этих краях — будто ознаменовало окончание чрезвычайно важного дня в Арктике, который со всей остротой обрисовал надежды и проблемы скованной льдами Гренландии.

Если взглянуть на карту мира, в центре которой находится северный полюс, а не экватор, то легко увидеть, как Гренландия внезапно превращается из ничем не примечательного пятна необитаемой территории в ключевой стратегический объект в центре зарождающейся борьбы между Китаем, США и Россией за контроль над Арктикой, ее полезными ископаемыми и морскими путями.

„Нам нужно очнуться от провалившегося 40-летнего консенсуса, который гласил, что мы можем игнорировать посягательства могущественных стран, расширяющих свои амбиции. Мы не можем зарывать голову в песок — или, в данном случае, в снег — и делать вид, что китайцы не заинтересованы в этой территории“, — сказал Вэнс американским военнослужащим на базе Питуффик.

Настроение было в основном радостным: люди держались за руки и плавно покачивались в такт оркестру, игравшему в городском доме культуры.

Но в 1500 км к югу от американской базы Питуффик, в столице Гренландии Нууке, американская тема в пятницу соперничала за внимание с другим местным событием.

„Это неприемлемое давление“, — с раздражением ответила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, услышав, как Вэнс нападает на ее правительство, стоя на суверенной территории Дании.

Но скорость и презрение, с которыми Белый дом Трампа отверг свою традиционную опору на западных союзников, в частности на НАТО, сбили его партнеров с толку.

Ее реакция, похоже, отражает общие настроения в стране — недавний опрос показал, что лишь 6% населения поддерживают идею быть частью США.

„Есть много способов сказать что-то. Но я думаю, то, как это говорит [Трамп], — это не то, что нужно. Это похоже на угрозу“, — сказала 43-летняя Лисбет Карлайн Поулсен, местная художница, присутствовавшая на церемонии.

Это было мощным напоминанием об общих ценностях, которые связывают крошечное и в подавляющем большинстве коренное население Гренландии, инуитов — необходимость консенсуса и сотрудничества в часто суровом климате, стремление защищать и прославлять культуру инуитов и желание, чтобы их уважали чужаки, будь то из знакомой, но далекой Дании, или чуть более близкой Америки.

Это подводит нас к фундаментальному замешательству, как в Гренландии, так и за ее пределами, по поводу позиции администрации Трампа.

Но им необходимо сбалансировать это развитие с реальными опасениями эксплуатации со стороны могущественных внешних сил.

В конце концов, гренландцы прекрасно понимают, что их экономика должна быть гораздо более развитой, чтобы их предложение о независимости имело хоть какие-то реальные шансы на успех.

Этот процесс, скорее всего, займет много лет и потребует длительного диалога как с Копенгагеном, так и с Вашингтоном.

Под руководством нового правительства и при подавляющей поддержке населения Гренландия начинает медленное и очень осторожное движение к полной независимости от Дании.

Чего хочет Америка?

Во время своего визита Вэнс упомянул о стремлении Гренландии к независимости и намекнул, что реальное намерение Америки — не внезапная аннексия острова, а нечто гораздо более терпеливое и долгосрочное.

„Наше послание очень простое: да, народ Гренландии получит право на самоопределение. Мы надеемся, что они выберут партнерство с Соединенными Штатами, потому что мы — единственная страна на земле, которая будет уважать их суверенитет и обеспечивать их безопасность“, — сказал Вэнс.

Если это действительно американская позиция — а Трамп ведет себя более агрессивно, чем Вэнс, — то гренландцы могут немного расслабиться и успокоиться.