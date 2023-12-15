"Это победа Украины и Европы". ЕС начнет переговоры о приеме Украины и Молдовы

В начале саммита президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам ЕС по видеосвязи, и его слова звучали тревожно: «10 лет назад в Украине люди поднялись под флагами Евросоюза. Для них это было символом истины, и это должно оставаться таковым. Я прошу вас сегодня об одном — не предавайте народ и его веру в Европу. Если никто не верит в Европу, что поможет Европейскому союзу выжить? Люди в Европе не увидят никакой пользы, если Москва получит пропуск от Брюсселя в виде негатива в отношении Украины. Путин наверняка использует это против вас лично и против всей Европы. Не давайте ему эту первую — и единственную — победу в году. Европа должна победить, соглашения должны соблюдаться, а слова должны иметь значение».