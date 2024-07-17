"Это плохо для нас, но это ужасная новость для Украины": европейские дипломаты о назначении Джей Ди Вэнса

„Я думаю, что Вэнс был выбран, по крайней мере, частично за его внешнюю и торговую политику, — сказала в интервью Guardian Эмма Эшфорд, старший научный сотрудник программы Reimagining US Grand Strategy в Стимсоновском центре в Вашингтоне, — Вэнс в значительной степени представляет новое правое крыло, которое растет в Республиканской партии. В нем более популярны националистические и протекционистские настроения, они настроены против иммиграции… Трамп в значительной степени инициировал это в 2016 году, а Вэнс стал одним из лидеров этого крыла в Конгрессе“.

Поддержка Украины

Украине также не приходится ждать от Вэнса ничего хорошего. „Я думаю, это нелепо, что мы сосредоточили внимание на этой границе в Украине, — сказал Вэнс в интервью на подкасте War Room Стива Бэннона в 2022 году, за несколько дней до начала российского вторжения. — Я должен быть честен с вами: меня не волнует, что произойдет с Украиной в любом случае“.