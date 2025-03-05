"Это невероятный человек": Лукашенко хвалит Трампа и заявляет о готовности "встать рядом"

Он рассказал, что, слушая недавно очередные заявления Дональда Трампа, Илона Маска и других представителей новой администрации США, в узком кругу высказал мнение, что они еще не отошли от этой „предвыборной вакханалии“.
„Выборы были очень тяжелые в США. И я, и Путин, вы прекрасно это знаете, конечно же, поддерживали Трампа, — сказал он. — Когда Трамп якобы проиграл Байдену на прошлых выборах, я публично в парламенте буквально через несколько дней сказал, что это несправедливо. Байден тогда Трампа не победил. Потом пошли судебные процессы, осудили не только тех, кто Капитолий штурмовал, но и самого Трампа таскали по судам. Я все время делал заявления о том, что это никакая не демократия, это что-то страшное“, — заявил Лукашенко.
„И после всего, что было в США, поддерживая Трампа публично, я не думал, что он победит. И когда он победил, я прямо сказал, что он как бульдозер прошел по Соединенным Штатам Америки и победил. Невероятно. Это невероятный человек. И случилось невероятное. То, что его чуть не застрелили, он прав: наверное, Господь его спас. Но если это Господь спас его, то он же для чего-то его спас. И не только многие на планете нашей, но и Господь тоже видит то, что вы сейчас делаете в США, и оценивает. И упаси вас Господь, вы не сделаете то, на что он рассчитывает — Господь“, — считает Лукашенко.
Наряду с этим Александр Лукашенко высказал свое мнение, что некоторых заявлений не стоило бы делать: „Я тоже об этом недавно в узком кругу сказал. В шутку говорю: „Вот там, в Америке, меня не хватает“. Вот я бы Трампу прямо в глаза сказал, как нельзя делать. Слишком много заявлений, которые вообще не надо было озвучивать“, — предложил он свой опыт Трампу.
В качестве одного из примеров Лукашенко назвал позицию по сектору Газа: „Всех выселят оттуда, распределят по каким-то странам и прочее. Слушайте, во-первых, это нереально. А во-вторых, даже если ты хотел там что-то построить, ты не должен был в такой форме об этом говорить и пиариться там на какой-то платформе и создавать какие-то ролики. В политике это недопустимо, это ошибка“.
То же самое в отношении Украины: „Ну что это за заявление: 4% у Зеленского? Ну никогда не было у Зеленского 4%. 14−17% было и есть сейчас. Никаких не 57%, как он говорит, он эти выборы проиграет. Ну зачем заявления по поводу четырех процентов, отдай там недра и прочее? Спокойно надо эти вопросы решать“.
Таких ошибок не по содержанию, а по форме нынешняя администрация США допускает множество, считает Лукашенко. Он отметил, что „политика не любит гвалт и сегодня нужны не какие-то эпатажные заявления, а конкретные результаты“.
Он констатировал очень быстрое изменение ситуации в отношениях между Востоком и Западом, США и другим миром, в том числе между США и Россией. „Никто не мог и предположить. Но один человек, который рискнул это сделать, — Дональд Трамп — очень быстро ситуацию с головы на ноги поставил. Будем надеяться“, — заявил Лукашенко.
Что касается перспектив мирного урегулирования, Лукашенко испытывает большой оптимизм.
„Они молодцы. И Трамп молодец, что он часто говорит и что-то делает уже в направлении того, чтобы прекратить войну в Украине, прекратить войну на Ближнем Востоке. Это дорогого стоит во внешней политике. Мне кажется, и другой политики нет у него, как прекратить войну. Блестящая идея. Вот тут я готов встать рядом и делать все то, что необходимо для прекращения войны и улучшения жизни людей“, — заявил он.