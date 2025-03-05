"Это невероятный человек": Лукашенко хвалит Трампа и заявляет о готовности "встать рядом"

„И после всего, что было в США, поддерживая Трампа публично, я не думал, что он победит. И когда он победил, я прямо сказал, что он как бульдозер прошел по Соединенным Штатам Америки и победил. Невероятно. Это невероятный человек. И случилось невероятное. То, что его чуть не застрелили, он прав: наверное, Господь его спас. Но если это Господь спас его, то он же для чего-то его спас. И не только многие на планете нашей, но и Господь тоже видит то, что вы сейчас делаете в США, и оценивает. И упаси вас Господь, вы не сделаете то, на что он рассчитывает — Господь“, — считает Лукашенко.