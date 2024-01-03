"Это не нападение на Ливан". К каким последствиям может привести убийство замглавы ХАМАС?

Израиль никогда не подтверждает и не отрицает свою причастность к такого рода акциям, но часто многое указывает на это.

Премьер-министр Ливана обвинил Израиль в совершении преступления на территории другой страны и в попытке втянуть регион в новую фазу конфликта.

В ХАМАС сообщили, что вместе с ним погибли еще шесть членов группировки, двое из которых — из командного состава.

По данным ливанских государственных СМИ , он погиб в результате взрыва в Дание — пригороде ливанской столицы.

Салех аль-Арури стал самым высокопоставленным членом ХАМАС, убитым после нападения группировки на Израиль 7 октября.

В США считают, что одиночная акция не усугубит и без того накаленную ситуацию между Израилем и Ливаном, спровоцированную активизацией "Хезболллы" на северных израильских границах после событий 7 октября.

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду заявил, что убийство в Бейруте может привести к еще большей эскалации в регионе. Он обсудил ситуацию в телефонном разговоре с министром израильского военного кабинета Бенни Ганцем.

Представитель Израиля заявил, что произошедшее следует рассматривать как "хирургическую операцию", а не нападение на государство Ливан.

Лидеры "Хезболлы" предупредили, что не оставят это без ответа.

Глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб в комментарии Би-би-си сказал, что правительство ведет переговоры с "Хезболлой", в рамках которых просит группировку воздержаться от ответных действий.

При этом он подчеркнул, что власти Ливана не отдают приказы "Хезболле", а лишь просят взвесить ситуацию.

По его словам, в течение 24 часов станет ясно, какое решение примет "Хезболла".

"Мы очень обеспокоены, ливанцы не хотят быть втянутыми, даже „Хезболла“ не хочет быть втянутой в региональный конфликт", — сказал Бу Хабиб.

Он призвал Запад повлиять на Израиль не только в плане проведения операций на территории Ливана, а в целом в отношении его действий в Газе и в регионе.