"Это не демократия" и "результаты в какой-то степени неожиданные". Как на победу Путина реагируют в мире

Тему репрессий позже подхватил министр иностранных дел Великобритании лорд Дэвид Кэмерон . "Путин устраняет своих политических оппонентов, контролирует средства массовой информации и затем коронует себя победителем. Это не демократия", — подчеркнул он.

"Президентские выборы в России нельзя считать законными, свободными и честными, — говорится в заявлении МИД Польши . — Голосование проходило в условиях жесточайших репрессий против населения, что сделало невозможным свободный демократический выбор".

В МИД Франции заявили, что "условия для свободных, плюралистических и демократических выборов вновь не были выполнены", отметив, что они прошли без "какого-либо беспристрастного международного наблюдения".

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер , как сообщила его пресс-секретарь Керстин Гаммелин, поздравлять Путина не собирается. "Письма Путину не будет", – заявила она.

В заявлении Верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля не говорится о непризнании выборов в целом, хотя и указывается, помимо репрессий и ограничений политической конкуренции, на то обстоятельство, что Москва не пригласила наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в нарушение ее обязательств в рамках ОБСЕ.

"Это не демократические выборы, а ритуал самоутверждения авторитарной власти. Российские выборы не являются ни честными, ни свободными", — заявил МИД Эстонии .

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что выборы в России невозможно считать демократическим волеизъявлением, подчеркнув, что Вилюнюс не признает их итоги.

Кэмерон указал на дисквалификацию любых кандидатов с антивоенными взглядами, смерть Алексея Навального и проведение выборов на украинских территориях Крыма, Донецкой, Луганской , Херсонской и Запорожской областей, а также потребовал "немедленно освободить всех политических заключенных, в том числе имеющего два гражданства [Великобритании и России — Ред.] Владимира Карамурзу".

О голосовании на оккупированных территориях Украины там сказано так: "Европейский Союз вновь заявляет, что он не признаёт и никогда не признает ни проведение этих так называемых „выборов“ на территории Украины, ни их результаты. Они не имеют юридической силы и не могут иметь никаких правовых последствий. Политическое руководство России и те, кто причастен к их организации, столкнутся с последствиями этих незаконных действий".

"Эти выборы, очевидно, не являются ни свободными, ни справедливыми, учитывая то, что господин Путин заключил в тюрьму политических оппонентов и не позволил другим баллотироваться", — сказал на брифинге представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя слова Кирби, заявил, что "это не то мнение, к которому готовы прислушиваться и которое важно".