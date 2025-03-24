"Это может быть наше последнее мирное лето": немецкий историк предупреждает о возможном вторжении России в Литву

Военный историк и профессор Потсдамского университета Зёнке Найтцель предупредил, что осенью 2025 года российские войска могут вторгнуться в Литву. В интервью немецкому изданию Bild он отметил, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от реакции НАТО и внутренней политики в США.
Найтцель заявил, что не исключает сценария, при котором США могут не выполнить свои обязательства по 5-й статье НАТО о коллективной обороне. Согласно этой статье, нападение на одного члена Альянса считается нападением на всех, однако политические изменения в Вашингтоне могут повлиять на оперативность и решительность реакции Запада.
„Будет ли такая война, зависит от того, как в целом отреагирует НАТО, какую роль сыграет Трамп, какую роль сыграют европейцы, будет ли достигнут мир в Украине в каком бы то ни было виде. Потому что я не верю, что Путин пойдет на такой шаг, пока он ещё воюет в Украине“, — отметил историк.