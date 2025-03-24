"Это может быть наше последнее мирное лето": немецкий историк предсказал возможное вторжение России в Литву

„Будет ли такая война, зависит от того, как в целом отреагирует НАТО, какую роль сыграет Трамп, какую роль сыграют европейцы, будет ли достигнут мир в Украине в каком бы то ни было виде. Потому что я не верю, что Путин пойдет на такой шаг, пока он ещё воюет в Украине“, — отметил историк.