„Это концлагерь“. История украинского морпеха, который год молчал в российском плену

„Почему люди так жестоки друг к другу? Откуда столько боли? К чему столько лжи?“ — это были первые слова, которые он сказал маме.

Кадры встречи Юрия с мамой Миланой Компаниец после его возвращения в Украину облетели практически все украинские и многие зарубежные СМИ. В то время он с трудом мог общаться.

„Когда я узнал, сколько времени, сил, труда и сколько людей понадобилось, чтобы освободить меня из плена, я почувствовал себя некомфортно“, — говорил он позднее о своем освобождении в интервью Украинской службе Би-би-си.

Это продолжалось в течение нескольких дней после его освобождения из плена 14 сентября 2024 года. В тот период Украине удалось вернуть 152 своих гражданина в ходе двух обменов подряд.

Его молчание стало определенной психологической и физической защитой. Заговорить на свободе было не так просто.

„Я себя к излишне протестным людям не отношу, — говорит молодой человек. — Я молчал, потому что так было нужно, по-другому нельзя было“.

Почти год в плену он молчал: „Я постепенно погружался в молчание. Не было так, что я проснулся и решил молчать. Мол, наговорился с людьми“.

„Даже когда я уже лежал в реанимации Александровской больницы и разговаривал с папой и мамой, я не мог до конца поверить, что нахожусь дома“, — вспоминает морпех.

Юрию понадобилось несколько дней, чтобы поверить, что он действительно дома, начать самостоятельно питаться и снова разговаривать с людьми.

За это время его несколько раз этапировали из одной тюрьмы в другую. Его содержали в таких местах, как Еленовская колония, Таганрогское СИЗО-2 и тюрьма в Мордовии.

В общей сложности в плену Гульчук провел два с половиной года, с 12 апреля 2022-го по 13 сентября 2024 года.

„Я просто хотел жить. Мне просто удалось выжить. Но так повезло не всем“, — говорит он.

„Чтобы сделать это, мне пришлось приложить усилия. И дело не в том, что нужно использовать голосовые связки. Чтобы громко говорить или тем более петь, кричать, нужно напрячь какую-то ослабевшую ментальную мышцу. Ее нужно оживить“, — рассказал Юрий Украинской службе Би-би-си.

„Мы проснулись и услышали, как что-то бахнуло. На первом этаже у нас выбило стекла в окнах. Это была вторая линия обороны. Мы переглянулись и решили, что что-то взорвалось где-то на первой линии. Потом еще позавтракали „макарошками““.

До этого два года учил китайский на филологическом факультете Киевского университета, но решил прервать обучение и пойти в армию.

„Отношение к нам в плену зависело от того, кто был на смене в тюрьме. Случались такие надзиратели, то есть вертухаи, которые избивали всех пленных, — рассказывает Юрий Гульчук. — Другие надзиратели выводили всех из камеры в коридор и спрашивали, кто старше 50 лет, болен или ранен. Их отводили в сторону от остальных и не избивали. Я считаю это проявлением определенной человечности“.

26–27 февраля его взвод был переведен с мусороперерабатывающего завода на территорию открытого акционерного общества „Азовобщемаш“. Там они перемещались из бункера в бункер. Там же его взяли в плен российские военные.

„Я подумал, что когда-нибудь в книгах напишут, что все началось в Мариуполе 24 февраля. И вот я в Мариуполе. И сегодня 24 февраля. Я понятия тогда не имел, что меня ждало дальше“.

По ее данным, 95% украинских пленных, которых удалось обменять, в российском плену подвергали пыткам. Глава Миссии Даниэль Белл признала, что это „худшее, что она видела за последние 20 лет посещения узников от имени ООН“.

В отчете говорилось, что в российских тюрьмах пленных пытают электрическим током, избивают, подвергают сексуальному насилию, лишают сна, держат в неудобных позах в течение длительного времени, унижают человеческое достоинство и угрожают насилием.

Молодых и здоровых военных эти надзиратели избивали. „Это концлагерь. Били. Нас также заставляли быть на ногах после еды и до отбоя“.

В июне этого года Владимир Путин заявил, что в российском плену находятся 6465 украинских военных. Он также не комментировал заявления ООН и правозащитников о пыточной политике России в отношении пленных.

Украинская неправительственная организация „Медийная инициатива за права человека“ (МИПЧ) установила 21 случай смерти украинцев в российском плену. Эти люди погибли в период с февраля 2022 по ноябрь 2023 года. Среди вероятных причин смерти были избиения во время „приемки“, т. е. оформления, и пытки током.

В камеру к пленному украинскому морпеху несколько раз приходили комиссии с проверками. Эти люди не представлялись. „Они спрашивали, все ли хорошо. Мы хором отвечали, что все хорошо. Они выходили из камеры — и наш день продолжался, как обычно“.

Письмо, которое он написал и отправил из российской тюрьмы своей маме, она получила уже после возвращения сына из плена.

Два с половиной года у Гульчука не было связи с родными. Писем от них он не получал. Видел, что кому-то из его камеры какие-то письма приносили. Эти письма пришли с опозданием и были распечатаны.

„В плену я часто видел во сне родных. Вспоминал, как ходил с родителями в разные рестораны, как путешествовал. Прокручивал в голове разговоры с интересными людьми. Планировал, что буду делать по возвращении из плена. Например, какое кино посмотрю, какую музыку послушаю, что я буду есть“.

Еще ему помогали сны о родителях, воспоминания о детстве и планы на будущее. Это была его внутренняя жизнь, а внешне он хранил молчание.

„И при этом по возможности остаться целым. Я также прокручивал в голове положительные образы. Что бы ни происходило вокруг, никто не может заставить тебя думать определенным образом“, — рассказывает он о том, как выдержал более двух лет в российских тюрьмах.

Белорусские сухпайки по дороге домой

Когда Юрия Гульчука везли на обмен, он долго не мог поверить, что это в самом деле так, что это не сон и не игра его воображения.

„У россиян есть такое развлечение, такая психологическая игра, когда при перевозке пленного с одного места на другое они говорят, что это обмен. Человек готовится увидеть родных, а его привозят в новую тюрьму и пускают на „приемку“, то есть бьют перед оформлением“, — объясняет морпех.

Когда конвойный поздравил их с тем, что они едут на обмен, другие украинские военные тоже в это не поверили. Один из них ответил, что он уже в седьмой раз едет на обмен. После „четвертого обмена“ на „приемке“ ему сломали коленную чашечку.