"Это х*** (ерунда), извините". Зеленский рассказал подкастеру Фридману о санкциях, перемирии и извинениях Лукашенко

О санкциях

„Я просил только одно, прежде всего у США — если вы уверены, если у вас есть доказательства, если вы с ним [Путиным] разговариваете, он вам говорит, что будет вторжение, если вас все это пугает, я не прошу доказательства, просто дайте мне две вещи — усильте нас оружием, но лучше всего — усильте нас предпосылками, чтобы не было никакой войны. Это не оружие прежде всего, это я просил их о санкциях. То есть запугайте его“, — сказал украинский президент.