"Это эпоха Трампа": что пишут западные СМИ о результате президентских выборов в США

Отдел мнений Wall Street Journal, традиционно поддерживающий республиканцев, в своей заметке советует Трампу не сводить счеты с оппонентами и не обращать внимания на заявления критиков — ведь это путь к тому, чтобы быстро растерять вновь приобретенный политический капитал. Вместо этого авторы предлагают ему задать правильный тон, пообещав не инициировать уголовных дел против Джо Байдена и помиловать его сына Хантера Байдена, который недавно признал себя виновным в уходе от налогов. А во внутренней политике они предлагают ему сосредоточиться на создании условий для экономического роста, отменив введенные Байденом экологические нормы и регуляции и продлив действие налогового законодательства, принятого Конгрессом в его первый год у власти.