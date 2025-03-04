"Это будет наилучший вклад в дело мира". Кремль — о приостановке американской помощи Украине

„Еще предстоит узнать детали, но, если это соответствует действительности, то это решение, которое, действительно, может сподвигнуть киевский режим к мирному процессу“, — заявил он на брифинге.

Представитель Кремля назвал очевидным, что США до сих пор оставались „главным поставщиком этой войны“. „Если США приостановят эти поставки, это будет, наверное, наилучший вклад в дело мира“, — добавил Песков.