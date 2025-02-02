Эти правила действительно существуют? Что нужно надевать в аэропорт, чтобы вам не отказали в посадке на самолет

Одна из американских авиакомпаний недавно опубликовала сообщение, в котором перечислила ряд правил, которые пассажиры должны будут соблюдать в отношении одежды. Spirit Airlines заявляет, что ей пришлось ввести более строгий дресс-код после ряда инцидентов, связанных с неподобающей одеждой пассажиров. В новых правилах подчеркивается, что пассажирам может быть отказано в посадке, если они босиком или в одежде, украшенной непристойностями. Пассажиры, которые одеты „не по форме“ - в одежду, которая просвечивает, недостаточно прикрывает, обнажает грудь, ягодицы или другие интимные части тела, - также не допускаются на посадку, говорится в правилах.
Авиакомпания также предупреждает пассажиров, чья одежда или предметы, включая художественные выражения на теле, являются нескромными, непристойными или оскорбительными, „если это не вызвано определенной инвалидностью“.
Как сообщается, авиакомпания решила ужесточить правила после того, как одна из пассажирок попыталась пройти на борт самолета в топе, а другая была одета в футболку с непристойным лозунгом.
Некоторые авиакомпании придерживаются аналогичных правил, которые описаны на их сайтах. Например, United Airlines предупреждает, что пассажирам может быть отказано в посадке, если они босые, плохо одеты или если их одежда непристойна, неприлична или оскорбительна. Delta Air Lines предупреждает не только о том, что босые пассажиры не будут допущены на борт, но и о пассажирах, чье поведение, одежда, гигиена или запах создают неоправданный риск оскорбления или раздражения для других пассажиров. В то же время другие авиакомпании не ввели никаких особых правил, но бортпроводников просят обращать внимание на то, является ли одежда пассажиров приемлемой, сообщает Euronews.
Европейские авиакомпании также вводят дресс-код, хотя на их сайтах об этом прямо не говорится. В прошлом году один из членов экипажа европейской авиакомпании заявил британской газете The Sun, что они „полностью используют свое право не допускать пассажиров на борт“, и это часто используется в отношении людей, одетых не так, как считает экипаж. Особенно предупреждены клиенты авиакомпаний Jet2, TUI, Ryanair, easyJet. Если футболки украшены бранными словами или оскорбительными логотипами, перед посадкой в самолет их попросят прикрыть или снять.