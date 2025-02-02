Эти правила действительно существуют? Что нужно надевать в аэропорт, чтобы вам не отказали в посадке на самолет

Как сообщается, авиакомпания решила ужесточить правила после того, как одна из пассажирок попыталась пройти на борт самолета в топе, а другая была одета в футболку с непристойным лозунгом.

Некоторые авиакомпании придерживаются аналогичных правил, которые описаны на их сайтах. Например, United Airlines предупреждает, что пассажирам может быть отказано в посадке, если они босые, плохо одеты или если их одежда непристойна, неприлична или оскорбительна. Delta Air Lines предупреждает не только о том, что босые пассажиры не будут допущены на борт, но и о пассажирах, чье поведение, одежда, гигиена или запах создают неоправданный риск оскорбления или раздражения для других пассажиров. В то же время другие авиакомпании не ввели никаких особых правил, но бортпроводников просят обращать внимание на то, является ли одежда пассажиров приемлемой, сообщает Euronews.