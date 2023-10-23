Эстонские эксперты: закрытие Балтики было бы возможно только из-за войны

"Если международное судоходство будет закрыто, это будет означать закрытие нескольких Датских проливов. Но все правовые нормы, регулирующие судоходство через международные проливы, основаны на идее, что они не закрываются. Эти проливы могут быть закрыты только для кораблей или самолетов стран, с которыми НАТО находится в состоянии войны. Поэтому не может быть и речи о том, что Балтийское море станет озером с точки зрения международного морского и воздушного сообщения", — считает Лот.