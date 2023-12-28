Эстонская разведка: атака на "Новочеркасск" вновь усилит давление на Россию

В передаче Ukraina stuudio на канале ETV Кивисельг отметил, что за последние полторы недели на фронте никаких существенных изменений не было.
"Российская Федерация продолжает пытаться давить на украинскую сторону, и, пожалуй, самым заметным событием на суше является взятие Марьинки в конце прошлой недели, откуда отступили украинские подразделения. В остальном на фронте особых изменений не произошло", – сказал он.
В ночь на 26 декабря ВСУ атаковали в порту Феодосии российское судно "Новочеркасск", на котором предположительно находились боеприпасы и беспилотники. Кивисельг напомнил, что украинская сторона и ранее проводила успешные атаки в Крыму.
"Очевидно, что такая атака требует очень хорошего планирования, понимания того, где находятся средства ПВО Российской Федерации. Это требует хорошей подготовки и стечения обстоятельств", – считает Кивисельг.
"Безусловно, эта атака вновь усилит давление на Российскую Федерацию, чтобы она переместила свои подразделения как можно дальше от Крымского полуострова. Они также не могут использовать порты в Крыму, которые являются подходящими и эффективными с точки зрения их приемной способности, работающими быстро. Теперь они вынуждены перебрасывать подразделения дальше, например, в порт Новороссийска, который расположен на территории Российской Федерации, а не на оккупированных территориях", – пояснил Кивисельг.
В окрестностях Авдеевки украинские войска удерживают оборонительные позиции, а российские войска пытаются заключить Авдеевку в котел.
"На данный момент на северо-западе там есть шестикилометровый открытый участок, и украинцы могут пополнять подразделения через него", – сказал Кивисельг.
По его словам, когда украинское военное командование увидит, что достаточно истощило российские подразделения, и решит, что держать оборону там нецелесообразно, будет отдан приказ об отступлении.
Комментируя дополнительную мобилизацию, Кивисельг напомнил, что она проводится в ситуации, когда на фронте нужны изменения, чтобы быть готовыми к наступательной операции или дать отдых тем, кто находится на фронте.