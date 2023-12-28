Эстонская разведка: атака на "Новочеркасск" вновь усилит давление на Россию

В передаче Ukraina stuudio на канале ETV Кивисельг отметил, что за последние полторы недели на фронте никаких существенных изменений не было.

"Российская Федерация продолжает пытаться давить на украинскую сторону, и, пожалуй, самым заметным событием на суше является взятие Марьинки в конце прошлой недели, откуда отступили украинские подразделения. В остальном на фронте особых изменений не произошло", – сказал он.

В ночь на 26 декабря ВСУ атаковали в порту Феодосии российское судно "Новочеркасск", на котором предположительно находились боеприпасы и беспилотники. Кивисельг напомнил, что украинская сторона и ранее проводила успешные атаки в Крыму.

"Очевидно, что такая атака требует очень хорошего планирования, понимания того, где находятся средства ПВО Российской Федерации. Это требует хорошей подготовки и стечения обстоятельств", – считает Кивисельг.