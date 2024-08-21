Эстонская православная церковь объявила независимость от РПЦ

„Собор принял новую редакцию устава церкви, в которой закрепляется самостоятельность в делах церковно-административных, церковно-хозяйственных, церковно-просветительских и церковно-гражданских. Также было изменено название церкви на „Эстонская православная церковь“, - говорится в сообщении. Кроме этого, собор одобрил деятельность синода в переговорном процессе с государством и выразил уверенность в том, что православные в Эстонии найдут „пути и средства уврачевания раскола на основе каноничности, взаимного уважения и равноправия“.