Эстония запретила гражданам РФ голосовать на местных выборах

При этом Карис выразил пожелание, чтобы люди, утратившие право голоса, „не считали, что государство хотело исключить их из общественной жизни или видит в каждом из них угрозу безопасности “.

„Решение, согласно которому на местных выборах могут голосовать только граждане Эстонии и стран Европейского Союза, несомненно, является легитимным“, - цитирует канцелярия слова президента.

В Эстонии проживающие постоянно в стране граждане России и Беларуси впредь лишаются права голоса на местных выборах. Президент Эстонии Алар Карис утвердил закон о внесении соответствующих изменений в конституцию прибалтийской республики, сообщила в среду, 9 апреля, канцелярия главы государства.

Парламент Эстонии 26 марта принял закон об изменениях в конституцию, прекращающие право голоса у проживающих в стране на постоянной основе граждан России и Беларуси. Поправка в конституцию была принята в порядке срочного производства, чтобы граждане РФ и Беларуси не смогли участвовать в выборах в собрания местных самоуправлений 19 октября.

На этих выборах в последний раз смогут проголосовать лица без гражданства, но начиная с будущих выборов права голоса лишатся и они.