2025.04.09 15:19

Эстония запретила гражданам РФ голосовать на местных выборах

 
Deutsche Welle
Estija
Estija
ФОТО: Pavel Golovkin | AP / Scanpix

В Эстонии проживающие постоянно в стране граждане РФ и Беларуси лишаются права голоса на местных выборах. Президент Эстонии Карис подписал закон о внесении соответствующих изменений в конституцию.

В Эстонии проживающие постоянно в стране граждане России и Беларуси впредь лишаются права голоса на местных выборах. Президент Эстонии Алар Карис утвердил закон о внесении соответствующих изменений в конституцию прибалтийской республики, сообщила в среду, 9 апреля, канцелярия главы государства.

„Решение, согласно которому на местных выборах могут голосовать только граждане Эстонии и стран Европейского Союза, несомненно, является легитимным“, - цитирует канцелярия слова президента.

При этом Карис выразил пожелание, чтобы люди, утратившие право голоса, „не считали, что государство хотело исключить их из общественной жизни или видит в каждом из них угрозу безопасности“.

Закон о лишении права голоса

Парламент Эстонии 26 марта принял закон об изменениях в конституцию, прекращающие право голоса у проживающих в стране на постоянной основе граждан России и Беларуси. Поправка в конституцию была принята в порядке срочного производства, чтобы граждане РФ и Беларуси не смогли участвовать в выборах в собрания местных самоуправлений 19 октября.

На этих выборах в последний раз смогут проголосовать лица без гражданства, но начиная с будущих выборов права голоса лишатся и они.

По данным МВД Эстонии, на 1 ноября 2024 года в стране проживали 78 623 гражданина России, 2667 граждан Беларуси и 60 517 лиц без гражданства, имеющих действительные разрешения на проживание и вид на жительство. Всего в стране проживают более 1,3 млн человек.

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