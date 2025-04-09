Эстония запретила гражданам РФ голосовать на местных выборах

В Эстонии проживающие постоянно в стране граждане России и Беларуси впредь лишаются права голоса на местных выборах. Президент Эстонии Алар Карис утвердил закон о внесении соответствующих изменений в конституцию прибалтийской республики, сообщила в среду, 9 апреля, канцелярия главы государства.
„Решение, согласно которому на местных выборах могут голосовать только граждане Эстонии и стран Европейского Союза, несомненно, является легитимным“, - цитирует канцелярия слова президента.
При этом Карис выразил пожелание, чтобы люди, утратившие право голоса, „не считали, что государство хотело исключить их из общественной жизни или видит в каждом из них угрозу безопасности“.
Закон о лишении права голоса
Парламент Эстонии 26 марта принял закон об изменениях в конституцию, прекращающие право голоса у проживающих в стране на постоянной основе граждан России и Беларуси. Поправка в конституцию была принята в порядке срочного производства, чтобы граждане РФ и Беларуси не смогли участвовать в выборах в собрания местных самоуправлений 19 октября.
На этих выборах в последний раз смогут проголосовать лица без гражданства, но начиная с будущих выборов права голоса лишатся и они.
По данным МВД Эстонии, на 1 ноября 2024 года в стране проживали 78 623 гражданина России, 2667 граждан Беларуси и 60 517 лиц без гражданства, имеющих действительные разрешения на проживание и вид на жительство. Всего в стране проживают более 1,3 млн человек.