Эстония закроет границу с Россией с 30 апреля по 2 мая

Погранпереход в Нарве будет закрыт на три дня, с 30 апреля до 2 мая 2025 года. Закрытие пограничного перехода „Нарва-1“ обусловлено необходимостью обеспечения национальной безопасности и общественного порядка, говорится в проекте правительства от 18 февраля 2025 года.

В это время Департамент полиции и погранохраны организует учения „Щит“. Для проведения тренировочных мероприятий необходимо закрыть для пересечения границы пункт пропуска „Нарва-1“ с 30 апреля 2025 года. Если учения не будут проведены, то готовность Департамента полиции и погранохраны к обеспечению национальной безопасности и общественного порядка снизится, говорится в указе.