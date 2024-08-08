Эстония ввела усиленный таможенный контроль на границе с РФ

Проверяться будут все выезжающие из Эстонии в Россию

Усиленный контроль означает, каждый выезжающий из Эстонии на границе с РФ будет проходить проверку, пояснил далее Лиги. „Если говорить о пассажирах, то в первую очередь это будет выражаться в визуальном контроле и опросе. При возникновении подозрений или выборочно будет осуществляться дополнительный осмотр личных вещей вплоть до осмотра при помощи рентгена“, - добавил он. При этом транспортные средства будут также осматриваться в том числе с помощью рентгена, а при необходимости будет производиться разгрузка товара и его вскрытие.