Эстония продолжит строить линию обороны на границе с Россией

Глава Минобороны Эстонии задался вопросом, допустимо ли верить Кремлю после того, что Путин говорил и как себя вел последние годы. "Мы повышаем нашу готовность. И это должны делать все. Не только здесь, в Эстонии, но и во всех остальных странах", - подчеркнул Певкур.
Путин - Карлсону: Претензий по территориям к странам Балтии нет
Владимир Путин в начале февраля дал интервью журналисту из США Такеру Карлсону. Среди прочего, президент РФ отрицал наличие у Москвы территориальных претензий к входящим в НАТО Польше и Латвии.
В январе главы Минобороны Латвии, Литвы и Эстонии договорились создать единую линию обороны вдоль своих границ с Россией и Беларусью. Различные оборонительные сооружения нацелены на сдерживание и защиту от военной угрозы в случае необходимости, пояснил Таллинн. По информации эстонской газеты Postimees, Эстония намерена построить около 600 бетонных бункеров на своих восточных рубежах.