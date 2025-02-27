Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал европейские страны использовать все свои рычаги влияния на Россию в ходе переговоров о завершении войны в Украине. „Мы, европейцы, имеем много инструментов для оказания давления на Россию в ходе переговоров“, - заявил Цахкна в интервью изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland в четверг, 27 февраля.
По его словам, президент РФ Владимир Путин желает вернуть „220 млрд евро замороженных активов“ и добиться отмены санкций против российской экономики. „Оба этих вопроса в наших руках, а не в руках американцев“, - отметил министр.
На фоне радикального поворота США в политике в отношении Украины глава эстонской дипломатии предостерег от возможной реабилитации Путина со стороны президента США Дональда Трампа. „Трамп, похоже, не воспринимает всерьез преступления, которые Путин совершил в Украине. Мы не должны позволить Трампу переписать историю ради быстрой сделки“, - подчеркнул он.
Недопустимость пересмотра истории
Магнус Цахкна также отметил, что Россия в глазах США не рассматривается как агрессор, и что Москва на данный момент „имеет очень крепкую позицию“ по сравнению с предыдущим месяцем.
Кроме того, министр предупредил, что нельзя исключать членства Украины в НАТО еще до начала переговоров. „Чтобы договориться о надежных гарантиях безопасности, мы не можем заранее исключить будущие перспективы членства Украины в НАТО“, - подчеркнул министр иностранных дел Эстонии. Европа должна „взять на себя ответственность и предоставить Украине реальные гарантии безопасности“, добавил он.
Трамп против членства Украины в НАТО
Дональд Трамп накануне отверг возможность вступления Украины в НАТО и предоставления ей гарантий безопасности со стороны США. „НАТО - забудьте об этом“, - заявил Трамп в Белом доме, отвечая на вопрос о возможных условиях для завершения войны в Украине. Он также исключил предоставление Украине гарантий безопасности, которые вновь потребовал президент Украины Владимир Зеленский. По мнению Трампа, Европа как „непосредственный сосед“ Украины несет ответственность за ее безопасность.
При Трампе, отмечает в данной связи агентство AFP6 в политике США в отношении Украины произошел радикальный поворот: теперь США уже не называют Россию „агрессором“ в этой войне и внесли в Совбез ООН резолюцию, дружественную Москве. Трамп общался с Путиным и объявил, что вскоре встретится с ним. Администрация Трампа возобновила переговоры с Россией о завершении войны на уровне министров, при этом представители Украины и ЕС не участвовали в этих обсуждениях.