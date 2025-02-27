Эстония призвала ЕС надавить на РФ в переговорах по Украине

При Трампе, отмечает в данной связи агентство AFP6 в политике США в отношении Украины произошел радикальный поворот: теперь США уже не называют Россию „агрессором“ в этой войне и внесли в Совбез ООН резолюцию, дружественную Москве. Трамп общался с Путиным и объявил, что вскоре встретится с ним. Администрация Трампа возобновила переговоры с Россией о завершении войны на уровне министров, при этом представители Украины и ЕС не участвовали в этих обсуждениях.