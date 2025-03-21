Эстония прекращает признание российских небиометрических загранпаспортов

Владельцы видов на жительство в Эстонии и других странах ЕС, которые в настоящее время используют небиометрический заграничный паспорт России, должны подать заявку на биометрический паспорт до 30 сентября текущего года.
МИД Эстонии отмечает, что небиометрические паспорта, выданные в России, не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ICAO) и сопряжены с различными рисками безопасности.
Небиометрические заграничные паспорта не содержат электронного носителя информации, поэтому нет возможности сопоставить персональные данные владельца паспорта с данными, записанными на чипе. В отличие от российского биометрического паспорта, организация, выдавшая небиометрический паспорт, не может быть легко идентифицирована, что затрудняет идентификацию документов, выданных в непризнанных или оккупированных регионах. Российские паспорта (в том числе биометрические), выданные в непризнанных регионах, не принимаются в качестве действительных проездных документов странами Шенгенского соглашения.