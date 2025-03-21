Эстония прекращает признание российских небиометрических загранпаспортов

Владельцы видов на жительство в Эстонии и других странах ЕС , которые в настоящее время используют небиометрический заграничный паспорт России, должны подать заявку на биометрический паспорт до 30 сентября текущего года.

Небиометрические заграничные паспорта не содержат электронного носителя информации, поэтому нет возможности сопоставить персональные данные владельца паспорта с данными, записанными на чипе. В отличие от российского биометрического паспорта, организация, выдавшая небиометрический паспорт, не может быть легко идентифицирована, что затрудняет идентификацию документов, выданных в непризнанных или оккупированных регионах. Российские паспорта (в том числе биометрические), выданные в непризнанных регионах, не принимаются в качестве действительных проездных документов странами Шенгенского соглашения.