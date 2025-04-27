Эстония отпустила танкер „теневого флота“ России

Нефтяной танкер Kiwala, задержанный властями Эстонии, устранил выявленные нарушения и теперь может покинуть территорию страны, сообщил в воскресенье, 27 апреля, портал ERR со ссылкой на директора морской службы транспортного департамента Кристьяни Труу. „Технически судно в порядке и может покинуть „страну“, - заявил он. Накануне судно еще стояло на якоре в заливе Мууга.
По словам Труу, завершаются последние процедуры, после чего танкер сможет уйти. По данным Департамента транспорта, судно следует из Индии в Россию.
Власти Эстонии выявили на танкере более 40 нарушений, в том числе 29 существенных. Большая часть из них была связана с документацией, остальные касались внедрения системы обеспечения безопасности мореплавания, подготовки экипажа к аварийным ситуациям, а также технических недостатков.
Задержание танкера
Военно-морские силы Эстонии задержали нефтяной танкер Kiwala в Финском заливе 11 апреля. Целью задержания называли проверку документов и юридического статуса танкера. Kiwala, который используется для перевозки сырой нефти, шел в российский порт Усть-Луга вдоль территориальных вод Эстонии. Судно связали с „теневым флотом“ России, находящимся под санкциями из-за войны России против Украины.
Kiwala вошел в Финский залив 10 апреля без действующего сертификата. Судно указало, что ходит под флагом Джибути, однако это государство отозвало флаг из-за незаконной деятельности. Кроме того, у танкера отсутствовала страховка, и он находился под санкциями Евросоюза, Великобритании, Канады и Швейцарии за прежнюю незаконную деятельность.