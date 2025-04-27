Эстония отпустила танкер „теневого флота“ России

Нефтяной танкер Kiwala, задержанный властями Эстонии, устранил выявленные нарушения и теперь может покинуть территорию страны, сообщил в воскресенье, 27 апреля, портал ERR со ссылкой на директора морской службы транспортного департамента Кристьяни Труу. „Технически судно в порядке и может покинуть „страну“, - заявил он. Накануне судно еще стояло на якоре в заливе Мууга.

По словам Труу, завершаются последние процедуры, после чего танкер сможет уйти. По данным Департамента транспорта, судно следует из Индии в Россию.