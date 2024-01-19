Эстония не стала продлевать ВНЖ митрополита Евгения

В числе прочего представители Министерства внутренних дел неоднократно проводили беседы с Решетниковым и объяснили ему, что следует прекратить оправдание военных действий России и кремлевского режима в публичной деятельности.

"Государство приняло решение отказать в продлении ему вида на жительство, поскольку Решетников в своей публичной деятельности, в том числе в публичных выступлениях, поддерживает действия агрессора и не изменил свою линию поведения, несмотря на делавшиеся ему ранее предупреждения," - пояснил руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрек Ару.

Гражданин Российской Федерации Валерий Решетников предоставил в Департамент полиции и погранохраны (PPA) заявление о продлении вида на жительство, но в этом ему было отказано. Срок окончания его действующего срочного вида на жительство истекает 6 февраля, сообщила в четверг пресс-служба PPA.

Вынося решение, в PPA приняли во внимание деятельность Решетникова как представителя Московского Патриархата в Эстонии, его публичные выступления и высказывания, а также их влияние на безопасность страны. Свою оценку в этом дала также Полиция безопасности (KaПo).

"По оценке Полиции безопасности Патриарх Московский и всея Руси Кирилл последовательно занимается оправданием и поддержкой кровавой агрессии кремлёвского режима против Украины. Деятельность как Патриарха Кирилла, так и митрополита Евгения помогала распространять и поощрять политику внутренней безопасности РФ в Эстонии," - сказал Ару и добавил, что следует также помнить о том, что после начала полномасштабной войны России против Украины Рийгикогу признал Российскую Федерацию террористическим государством.

В то же время примеры того, как митрополит оправдывал и поддерживал агрессию Кремля, чиновник и PPA не привели.