ЕСПЧ признал РФ виновной в нарушении прав человека в Крыму

„Крымское дело“ касается депортации в Россию украинских „осужденных“ по сфабрикованным делам, а также преследований в отношении украинских политзаключенных в Украине и России, сообщили в пресс-службе суда.

Слушания по межгосударственному делу Украины проти в России начались в декабре 2023 года. Поскольку аннексированный полуостров контролируется Москвой, Россия должна отвечать за нарушения прав независимых журналистов, активистов, представителей крымскотатарского сообщества и украинцев, выступающих против российской оккупации Крыма, заявили представители Украины в суде. В декабре 2020 года ЕСПЧ согласился, что Россия контролирует территории полуострова с 27 февраля 2014 года, и решил, что дело приемлемо для рассмотрения.

Как подчеркивала во время слушаний председатель суда Сиофру О’Лири, в ходе разбирательства российская сторона не отвечала на письма и не комментировала доказательства, представленные Украиной, из-за чего слушания по „крымскому делу“ ЕСПЧ провел без участия России.

Исключение России из Совета Европы

Из-за войны против Украины Россия была исключена из Совета Европы 16 марта 2022 года. После завершения шестимесячного переходного периода 16 сентября 2022 года РФ официально перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека. Однако ЕСПЧ сохраняет компетенцию рассматривать заявления, поданные в отношении России, если они касаются событий, произошедших до 16 сентября 2022 года.